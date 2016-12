Family2012, un'App che ti dice tutto sul Papa

- Assistere in tempo reale al VII incontro mondiale delle famiglie è possibile, basta avere un qualsiasi smartphone. Su Android market e AppStore è disponibile gratuitamente Family 2012, un'applicazione, ideata dall'azienda Kfield con il supporto della giovane società di software McMaker, che permette ai pellegrini di tutto il mondo di seguire la visita del Papa a Milano dal 30 maggio al 3 giugno.

L'applicazione è disponibile in 6 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. Family 2012 permetterà ai fedeli di conoscere il programma completo dell'incontro, consultare le catechesi e i testi, ottenere informazioni, indicazioni stradali e orari di accesso sulla Fiera internazionale della Famiglia, leggere le news su Twitter, vedere foto e video postate dai fedeli e tanto altro ancora.

Il progetto è nato da un'idea di KField, per permettere ai cittadini di utilizzare uno strumento tecnologico all'avanguardia, che li metta nella condizione di seguire al meglio questo importante evento. Grazie al supporto tecnologico della piattaforma McMaker, realtà italiana recentemente costituita, è stato possibile creare in breve tempo e in maniera concreta l'applicazione ufficiale.

"Il nostro obiettivo era quello di fornire a tutti i fedeli uno strumento tecnologico semplice da utilizzare, con contenuti utili affinché tutti possano seguire l'evento nel miglior modo possibile, utilizzando uno degli strumenti più diffusi: il cellulare", ha dichiarato Fabio Falzea Amministratore Delegato di KField.

Mentre Alberto Schon, General Manager di McMacker ha commentato: "Per noi è stato un onore poter realizzare questa applicazione al servizio di tutti e a supporto della giornata della famiglia. La piattaforma McMaker è una potente piattaforma di sviluppo applicativo che costituisce uno strumento innovativo, semplice e intuitivo, di cui abbiamo ultimato il prototipo finale proprio in questi giorni e che verrà presentata e rilasciata alla fine di giugno 2012 per il mercato finale".