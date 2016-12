Scatti artistici a Berlino, il tassista fotografa clienti a seno nudo: "E' per una mostra"

foto Dal Web 16:22 - A Berlino capita che una donna salga in taxi e si senta chiedere se abbia voglia di farsi fotografare a seno nudo. Ma nessun allarme o pudore: si tratta di scatti artistici. Nella capitale tedesca è di turno infatti un tassista con questo hobby e un obiettivo ambizioso: far diventare queste foto una mostra. E sembra che sia ormai prossimo al traguardo: a settembre le immagini raccolte saranno esposte nella galleria Casablanca di Charlottenburg. - A Berlino capita che una donna salga in taxi e si senta chiedere se abbia voglia di farsi fotografare a seno nudo. Ma nessun allarme o pudore: si tratta di scatti artistici. Nella capitale tedesca è di turno infatti un tassista con questo hobby e un obiettivo ambizioso: far diventare queste foto una mostra. E sembra che sia ormai prossimo al traguardo: a settembre le immagini raccolte saranno esposte nella galleria Casablanca di Charlottenburg.

Come racconta il tabloid tedesco BZ, all'impertinente domanda sono molte le signore che rispondono di sì, senza problemi.



Al momento il tassista fotografo Hans-Juergen Watzlawek è riuscito a mettere insieme una quarantina di foto, grazie a una tecnica di approcci ormai collaudata. "Io mi giro e chiedo: posso fotografare il suo seno nudo? - racconta - Se la risposta è no, la pratica è chiusa. Se dicono di sì accosto a destra, mi giro e faccio lo scatto".



Da tre anni, l'uomo, che ne ha 67, conduce il suo "studio" fotografico con una macchina digitale. E decine di donne hanno acconsentito: "Di notte - spiega - si è rilassati. Io parlo, la donna parla. In auto si crea un rapporto di fiducia. Io faccio arte. Il seno mi ha sempre affascinato. Naturalmente è erotico ma simboleggia anche l'alimentazione, la vita, la sicurezza".