Il design della Apple? Così simile a quello Braun

13:19

- Proprio ieri è stato nominato baronetto a Buckingham Palace per il suo spirito di innovatore. Oggi si scopre invece che Jonathan Ive, designer numero uno di Apple che ha contribuito ai successi di Steve Jobs negli anni ’90, ha copiato. Il design proposto per iPod e Mac è in realtà un remake di quello usato negli anni ’50 e ’60 per forni, radio e televisori prodotti dalla tedesca Braun.