Usa, ubriaco con zebra e pappagallo in auto

- L'arresto di un automobilista in stato di ebbrezza si è trasformato in un curioso caso di maltrattamento di animali. A bordo del veicolo guidato dal conducente ubriaco c'erano infatti una zebra e un pappagallo esotico. Gli animali erano seduti su un pick up parcheggiato fuori dal "Doghouse Bar and Lounge" di Ankeny, in Iowa. Il proprietario, Jerald Reiter, 55 anni, era solito portare con sé gli animali in auto.