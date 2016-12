Sognando l'iCar, l'idea di Steve Jobs

E se il colosso Apple avesse davvero intenzione di entrare nel mondo delle auto, come immaginereste la possibile iCar? A quanto pare l’idea c’era. Anzi, era il sogno di Steve Jobs, il genio fondatore dell’azienda di Cupertino.

La notizia arriva da New York. Mickey Drexler, membro del consiglio di amministrazione della compagnia, lo ha dichiarato durante la conferenza “Innovation Uncensored”, organizzata dall’impresa Fast Company, che ha distribuito anche un video con gli interventi dei membri dell’esecutivo Apple.

“Guardate l’industria delle automobili, negli Stati Uniti sono una tragedia, chi sta disegnando le auto?” ha chiesto Drexler ai presenti per poi dichiarare che “il sogno di Steve prima di morire era progettare l’iCar”.

Il direttivo di Apple ha raccontato che purtroppo Jobs non ha avuto il tempo per sviluppare il progetto del veicolo. Steve era certo che se l’iCar fosse entrata in produzione probabilmente avrebbe coperto il 50% del mercato, ma la malattia che a ottobre ha sconfitto l’indimenticato creatore dell’Iphone, Ipod e gli inattaccabili Mac, non ha permesso che l’idea si trasformasse in realtà.

L’azienda di Cupertino assicura che il loro intento è quello di continuare a perfezionare sempre di più i prodotti già creati ma per il momento non ha parlato della possibilità di sviluppare il progetto di Jobs e tentare la strada dell’industria meccanica.

Ma non è detto che in futuro la Apple possa tornare su questa idea. Per gli aficionados della mela l’iCar è già viva nella loro mente, continuano a immaginarla, intanto si attende nella speranza di vederla realizzata.