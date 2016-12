"Piacere, Tyrannosaurus Rex"

- Chi ha paura dei dinosauri da oggi dovrà evitare di andare a York, in Nebraska. Perché potrebbe trovarsi di fronte un Tyrannosaurus Rex in carne e ossa. L’imprenditore Tyler Gold, 23 anni, cercava un modo per differenzirsi dalla massa. Ha deciso di puntare sul self branding facendosi chiamare come il dinosauro più temuto.

La notizia è stata diffusa dal giornale York News Time. Il giudice si è accertato che il neo T-rex non avesse cambiato nome per nascondersi dai creditori e ha formalizzato il cambio. Oggi aprendo la sua carta d’identità si può leggere Tyrannosaurus Rex Joseph Gold.

Non è la prima volta che in America una corte approva una scleta del genere. Era successo nel 2006 a David Fearn, un 23enne amante di James Bond. Si tratta di un fanatico che ha deciso di farsi ribattezzare con la sequenza dei 21 film di James Bond girati fino ad allora. Il nome intero risulta quindi James Dr No From Russia With Love Goldfinger Thunderball You Only Live Twice On Her Majesty's Secret Service Diamonds Are Forever Live And Let Die The Man With The Golden Gun The Spy Who Loved Me Moonraker For Your Eyes Only Octopussy A View To A Kill The Living Daylights Licence To Kill Golden Eye Tomorrow Never Dies The World Is Not Enough Die Another Day Casino Royale Bond. “Volevo essere James Bond e ora ho realizzato il mio desiderio”, aveva commentato felice.

Ma non finisce qui. Nel Regno Unito 36 ragazzi hanno cambiato nome in Arsenal, altri in David Beckham. Fan di golf sono diventati Tiger e altri Reebok e Adidas. Chi amava il cinema e il Signore degli anelli ha optato per Gandalf. E non mancano i Superman e gli Harry Potter.

Anche in Italia è possibile cambiare nome. Il vademecum si trova sui siti della prefettura della propria città. Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse solo in presenza di "situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni". In nessun caso può essere richiesto un nome di importanza storica o "tale da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente, o nel luogo di sua residenza". In pratica non ci possono essere altri Alessandro Del Piero in Piemonte o Francesco Totti a Roma. Quelli devono restare unici.