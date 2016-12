Le "Dîner en blanc" approda a Milano

- Le "Dîner en blanc" è una vera e propria istituzione per i francesi. Nata nel 1988 dall'idea di uno chef parigino, François Pasquier, la cena in bianco è un evento che si ripete tutti gli anni da 24 anni riscuotendo ampio successo. L'anno scorso si sono raggiunte ben diecimila adesioni all'evento e la città di Parigi ha addirittura concesso l'utilizzo dei giardini del Louvre e della Cattedrale di Notre Dame. Le regole sono poche ma ben precise: per partecipare si deve inviare una e-mail ad un indirizzo divulgato dall'organizzazione, attendere ed eseguire alla lettera le istruzioni fornite ma soprattutto è fondamentale procurarsi abiti da sera eleganti completamente bianchi. E come ogni flash mob che si rispetti il luogo rimane segreto fino all'ultimo. E dopo il successo parigino, le Dîner en blanc ha fatto tappa a Berlino, Montreal, New York e Chicago, per approdare finalmente a Milano. Per richiedere la partecipazione bisogna mandare una e-mail all'indirizzo cenainbianco@gmail.com e aspettare la risposta. Ci spiega meglio in cosa consiste quest'evento una delle promotrici, la gallerista

Come sarà la "Cena in bianco" milanese?

Le Dîner en blanc meneghino ricalcherà lo stile dell'evento francese ma ovviamente vestirà la personalità dei milanesi. Dovrà essere calibrato sulle esigenze di chi vorrà partecipare ma soprattutto avrà uno scopo: servirà a vedere la propria città attraverso un'altra ottica. Vorrei trasmettere ai partecipanti la necessità di riappropriarsi dei propri spazi e di creare aggregazione, al di là delle diversità.

La mentalità milanese è un po' chiusa da questo punto di vista

Sì, assolutamente sì. Milano ha sempre vissuto l'aggregazione a compartimenti stagni. I gruppi sono formati da persone che o lavorano insieme, o appartengono allo stesso ceto sociale, o che si conoscono da anni. Chi è estraneo a certe dinamiche fa molta fatica ad integrarsi, i milanesi sono un po' chiusi di fronte alle novità. Ed è per questo che vorrei che la "cena in bianco" fornisse alla città l'occasione di vivere l'aggregazione in maniera differente, senza pregiudizi e stereotipi.

Quali sono le regole da rispettare per partecipare all'evento?

Innanzitutto bisogna richiedere la partecipazione inviando una mail all'indirizzo ufficiale cenainbianco@gmail.com e attendere la risposta. Tutte le richieste verranno accettate, basterà solo accettare il codice di regole d'estetica e di cura dell'iniziativa. La cena sarà organizzata in uno spazio pubblico e una delle regole fondamentali da rispettare sarà la cura e la pulizia del luogo, quindi non rovinare un bene della città, pulire e portare via ciò che avanza. L'iniziativa non vuole essere solo un momento di aggregazione ma vuole anche insegnare ai milanesi a vivere la città diversamente, a volere bene agli spazi comuni. Assolutamente fondamentale, poi, sarà anche il codice estetico che prevede il vestirsi in eleganti abiti total white la sera della cena e di portare nel luogo d'incontro tavoli, sedie, tovaglie e tutto l'occorrente per il flash mob culinario in linea con lo spirito dell'evento.

L'iniziativa sta già riscuotendo successo?

Direi di sì, sono soddisfatta dei primi risultati. In meno di una settimana dall'inizio della campagna di sponsorizzazione ho ricevuto già più di 500 richieste di accredito e il tam tam non sembra arrestarsi. Ciò che più mi rende felice del boom di domande è l'entusiasmo dei partecipanti e la voglia che hanno di pubblicizzare l'iniziativa tramite il passaparola. Mi piace vedere una Milano così appassionata, mancava da qualche anno.