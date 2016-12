Magneti sottopelle come supporto per l'iPod

21:30

- Uno degli accessori più comprati per iPod Nano è il cinturino che permette di portarlo al polso come un orologio. Ma sembra che per qualcuno i gadget Apple non siano abbastanza. Un ragazzo del New Jersey, Dave Hurban, ha deciso di impiantarsi con le sue stesse mani quattro piccoli magneti nel polso, perfettamente adattati alle dimensioni del suo iPod: un vero e proprio supporto sottopelle, per averlo sempre con se’.