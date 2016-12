Con un farmaco l'alcool non fa effetto

foto Ap/Lapresse 18:55 - Bere alcolici senza conseguenze spiacevoli. Impossibile? Forse no. Il Daily Mail rivela che i ricercatori dell’università americana di Yale stanno testando un farmaco in grado di non farci ubriacare. L’iomazenil, preso prima di bere, riuscirebbe ad azzerare gli effetti che l’alcool ha sul nostro cervello. Niente testa che gira, perdite di equilibrio e risate fuori luogo, quindi. - Bere alcolici senza conseguenze spiacevoli. Impossibile? Forse no. Il Daily Mail rivela che i ricercatori dell’università americana di Yale stanno testando un farmaco in grado di non farci ubriacare. L’iomazenil, preso prima di bere, riuscirebbe ad azzerare gli effetti che l’alcool ha sul nostro cervello. Niente testa che gira, perdite di equilibrio e risate fuori luogo, quindi.

Ma questa non è semplicemente una pillola che permette di bere di più. Anzi. La speranza dei ricercatori è che fermando l’effetto degli alcolici su particolari cellule cerebrali, l’iomazenil possa aiutare a rimanere sobri: senza conseguenze, bere alcool non sarebbe diverso da qualsiasi altra bevanda, riuscendo così a scoraggiare anche i bevitori più assidui. E in questo modo riuscirebbe anche a proteggere dai possibili danni fegato e altri organi.

Per il Daily Mail, secondo lo psichiatra Deepak D’Souza “una medicina che ha il potenziale di bloccare le conseguenze degli alcolici sul sistema nervoso centrale può agire come un trattamento unico nella cura dell’intossicazione etilica e dall’alcolismo". Soprattutto perchè ad oggi non esiste ancora un rimedio per l’avvelenamento da alcool. In poche parole, si riuscirebbe a reggere meglio, ma prima di tutto la voglia di bere sarebbe molta meno, proprio perché non se ne sentirebbero gli effetti. Inoltre, gli studiosi hanno intenzione di testare questo farmaco sulla capacità di mettersi al volante. Se funzionasse potrebbe essere una scoperta straordinaria. Di sicuro è una soluzione che non sarà accolta a braccia aperte dalla multimiliardaria industria delle bevande alcoliche.



Lo spray per la sbornia facile

La scoperta dei ricercatori di Yale è l'ultima di numerose ricerche su possibili modi di ridurre l’impatto dell’alcool sui bevitori. Qualche giorno fa un team di ricercatori francesi, capitanati dall'inventore franco-americano David Edwards e dal noto designer francese Philippe Starck, hanno concepito una bomboletta spray che permette a chiunque di sperimentare la "sensazione di ebbrezza nel giro di pochi secondi": insomma, di ubriacarsi con una sola spruzzata. Il vantaggio di questa trovata curiosa è che l’effetto dura solo pochi minuti e svanisce senza lasciare i fastidiosi sintomi dell’ubriachezza. E permette quindi di mettersi al volante come se non si avesse toccato un goccio d’alcool. Il prodotto si chiama Wahh Quantum Sensations ed è in vendita a 20 euro: ha la forma di un piccolo inalatore per l’asma e contiene circa una ventina di spruzzi.