Quel maglioncino che sconvolge Wall Street

- Manhattan, sede della Borsa di New York, un quasi trentenne in felpa scura con cappuccio e cerniera entra nel regno della Finanza. É, il genio di, che incurante del regole formali che ancora valgono nel mondo dell'economia si è presentato aper quotare inil suo, il più famoso social network al mondo.

E partono le polemiche, tutti a discutere sull'opportunità di indossare un certo indumento piuttosto che un altro. Insomma, il detto "l'abito non fa il monaco" non sembra valere nell'ambito capitalistico.

Finanzieri sconvolti e indignati urlano allo scandalo. Per loro questo ragazzino sta pur sempre andando a chiedere dei soldi e perciò dovrebbe avere più rispetto verso gli investitori e le persone che vuole convincere a credere nella sua azienda. Con il suo abbigliamento non dimostra maturità.

Sulla rete si scatenano tweet e post con i nuovi moralizzatori che esprimono le loro opinioni e spiegano pro e contro della nuova tendenza di presentarsi in stile casual anche agli appuntamenti più importanti. Ed ecco che appare il nuovo oggetto del desiderio, la Executive Huge, una felpa con cappuccio in tessuto gessato in onore di Mark Zuckerberg.

Ma il creatore di Facebook non è comunque l'unico a non rispettare i canoni dell'etichetta. Prima di lui già Steve Jobs e Bill Gates fecero storia per la loro "pruriginosa allergia" a cravatte e bottoni rendendo famosi il girocollo nero del re della Apple e il pullover in colori pastello del nemico Microsoft.

Esempi di scarsa attenzione al, forse ormai passato, "bon ton" sono anche in Italia. Un modello è nel mondo industriale: Sergio Marchionne. L'ad del gruppo Fiat ha sdoganato il maglioncino a girocollo con sciarpa al posto della troppo seria giacca e cravatta anche nel mondo della finanza.

I leader della tecnologia hanno fatto della flessibilità il loro punto di forza e lo dimostrano anche nell'abito. Soprattutto in questione di stile non vale nessuna regola in nessun ambito neanche quando si tratta di entrare in un contesto in cui il rigore è la norma, come nel tempio dell'economia.