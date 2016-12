Sport e divertimento si incontrano a Gardaland, il parco giochi più grande di Italia

foto Ufficio stampa 10:51 - Oggi, per il terzo anno consecutivo, è tornata la Gardaland Half Maraton. Una gara insolita per promuovere la corsa e unire la competizione sportiva allo svago. Giovani atleti, adulti e bambini, sono i runners che gareggiano per raggiungere la meta: l'ingresso del parco giochi più grande d'Italia. Partiti alle ore 9.30 dal Ponte Visconteo di Borghetto sul Mincio, dopo aver costeggiato la riva del Garda, gli atleti, ragazzi, padri di famiglia e madri all'inseguimento dei propri figli,sono arrivati a Gardaland tra la folla esultante di accompagnatori, amici, curiosi, e bambini pronti a godere delle tante attrazioni del Parco. Anche quest'anno, inoltre, è stata riproposta la Duo Half Marathon, staffetta in coppia, non competitiva e cronometrata. - Oggi, per il terzo anno consecutivo, è tornata la Gardaland Half Maraton. Una gara insolita per promuovere la corsa e unire la competizione sportiva allo svago. Giovani atleti, adulti e bambini, sono i runners che gareggiano per raggiungere la meta: l'ingresso del parco giochi più grande d'Italia. Partiti alle ore 9.30 dal Ponte Visconteo di Borghetto sul Mincio, dopo aver costeggiato la riva del Garda, gli atleti, ragazzi, padri di famiglia e madri all'inseguimento dei propri figli,sono arrivati a Gardaland tra la folla esultante di accompagnatori, amici, curiosi, e bambini pronti a godere delle tante attrazioni del Parco. Anche quest'anno, inoltre, è stata riproposta la Duo Half Marathon, staffetta in coppia, non competitiva e cronometrata.

Tante le famiglie presenti tra gli iscritti, tanti i messaggi di solidarietà e passione per lo sport. La competizione è stata vinta dal veronese Massimiliano Bogdanich che ha dedicato la vittoria ad Abio, un’organizzazione no-profit per aiutare persone in difficoltà, nella quale è impegnato da anni. Straordinaria è stata la testimonianza di solidarietà e amicizia dimostrata dai 15 amici che accompagnavano Simone Bonaconza, ragazzo tetraplegico maratoneta di Verona e la partecipazione alla gara di Lorenzo lo Preiato, che ha affrontato la corsa nonostante i suoi 6 bypass. Un messaggio particolare per dimostrare che non bisogna mai mollare ma affrontare tutte le esperienze con grande forza di volontà.