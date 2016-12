Giacca, camicia e cravatta in ufficio? Sei out! Girocolli e scarpe sportive sono il nuovo trend

- Giacca scura, camicia bianca ben stirata, cravatta annodata alla perfezione. È questo lo stile dell'uomo d'affari? Sembrerebbe di no, o meglio, tra qualche anno non sarà più così. Sulla scia di Steve Jobs, creatore della Apple, che si presentava a conferenze ed eventi in scarpe da ginnastica e l'immancabile girocollo nero e di Mark Zuckerberg, ideatore di Facebook, che è difficile incontrare senza una delle sue t-shirt colorate, per avere successo negli affari la comodità batte l'eleganza.

Il nuovo referente della moda a lavoro è diventata la Silicon Valley. In compagnie come Google, Apple, Facebook, lo stile casual e personale è il simbolo dell'innovazione e dell'originalità negli ambienti creativi e ha battuto il tradizionalismo della cravatta.

Questo é quanto ha rilevato un sondaggio tra impiegati inglesi e americani realizzato dal sito internet DealJungle.com. Per il 51% degli intervistati la cravatta diventerà un accessorio obsoleto entro un massimo di venti anni mentre per il 22% scomparirà in meno di 10.

I professionisti che hanno partecipato al sondaggio considerano la camicia aperta sul collo simbolo di modernità e dinamismo e il nuovo trend dell'abbigliamento in ufficio.

Il successo di Steve Jobs e di un altro genio come Mark Zuckerberg e gli anedotti che circolano sul loro vestiario stanno cambiando le regole sul corretto modo di vestirsi in ufficio. Se vuoi trionfare negli affari basta con giacca e cravatta, molto meglio mettere qualcosa di più confortevole per sentirsi a proprio agio come girocollo e pantaloni larghi.