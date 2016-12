- Per i fan più affezionati è ancora vivo, e si è ritirato su un’isola caraibica al fianco di Elvis Presley e Jim Morrison. O si nasconde sotto mentite spoglie per sfuggire ai debiti. Comunque sia, Michael Jackson, il re del pop scomparso il 25 giugno 2009, resterà per sempre impresso nei nostri ricordi. O almeno, sulle nostre lattine.

La Pepsi, infatti, ha sottoscritto un accordo con i proprietari dei diritti d’autore del cantante per l’utilizzo della sua immagine per una nuova campagna pubblicitaria. La promozione comprenderà spot televisivi, speciali lattine blu e la possibilità di scaricare remix di alcuni dei brani più celebri di Jackson. Il lancio è dietro l'angolo: si inizierà tra poche settimane, cominciando col mercato statunitense e con quello cinese per poi coinvolgere una ventina di Paesi. Appena in tempo per l’anniversario dei 25 anni dalla pubblicazione di “Bad”, uno degli album più celebri e premiati di Jackson.

Un ritorno al passato per la multinazionale della famosa bevanda gassata, con la quale il re del pop aveva già girato uno spot nel 1984. Pare che proprio su quel set i capelli di Jackson avessero preso fuoco, causando, secondo alcuni, un trauma che lo portò a sviluppare una dipendenza da farmaci. Nonostante le critiche che ha ricevuto, per la Pepsi questa potrebbe essere una mossa di marketing molto azzeccata, soprattutto dopo le entrate perse l’hanno scorso sul mercato globale contro la rivale Coca Cola.