- Secondo un vecchio luogo comune del giornalismo, se un cane morde un uomo non è una notizia, ma se un uomo morde un cane sì. Ebbene, è accaduto. Non è la prima volta, certo. Ma stavolta la protagonista della vicenda è una ragazza americana di soli 19 anni.Nelle prime ore di martedì scorso, la polizia di Chicago ha ricevuto una chiamata di denuncia per un’aggressione canina, non diversa da tante altre

Immaginate la loro sorpresa quando hanno scoperto che il cane non era l’aggressore, ma la vittima.

Lo riporta il Chicago Tribune, spiegando che la giovane Analise J. Garner sarebbe tornata a casa ubriaca dopo una notte di eccessi: secondo la confusa ricostruzione fatta dalla madre, la ragazza, inebriata dai fumi dell’alcool, avrebbe assalito sia lei che il cane di famiglia. E non un animale domestico qualsiasi: un bulldog inglese di quasi 40 chili. Il cane se la sarebbe “cavata” con tre morsi sul dorso, con tanto di segni e ferite. Non è andata molto meglio alla madre della ragazza che ha riportato graffi in faccia e impronte di morsi su mani e braccia.

Analise è stata arrestata, con l’accusa di aver bevuto alcolici sotto il limite d’età previsto dalla legge americana, nonché di crudeltà contro animali e violenza domestica. Ma anche il cane non sarebbe del tutto innocente. Secondo la polizia, il bulldog sarebbe alla fine riuscito a mordere di rimando la sua assalitrice. Per legge tutti gli attacchi da parte di cani dovrebbero essere riportati alla Protezione Animali, ma il sergente Mike Smith ha dichiarato al Chicago Tribune che per ora non ci sono accuse dirette. Chissà. Potrebbe diventare il primo caso di bulldog scagionato per autodifesa.