Record di lancio col telefonino

Seguendo il motto della competizione (“Lanciare il cellulare libera davvero da stress e ansie”), il giovane laziale ha vinto la gara con un tiro di 71 metri e 11 centimetri. Un colpo da maestro che però non ha intaccato il record mondiale di 89 metri,detenuto da un finlandese.

Il curioso sport anti-stress è stato importato dalla Finlandia da un imprenditore comasco. Il numero dei partecipanti è in aumento a dimostrazione che liberarsi almeno per un giorno di quella che è diventata una vera e propria protesi tecnologica è un desiderio diffuso. Tanto più che per eccellere nella disciplina non servono né allenamento né preparazione fisica. Ai lanciatori è infatti bastato lanciare a ripetizione i 10mila cellulari recuperati dell'organizzazione.