Al via il campionato del lancio del telefonino

- Sta per partire la terza edizione del campionato di lancio del telefonino. Questo particolare "sport", che in Italia è nato solo da pochi anni, ha una grande tradizione decennale nei paesi scandinavi, nonostante il cellulare sia una tecnologia molto giovane a livello di diffusione. La prima gara avrà luogo a Porto Sant'Elpidio, nel marchigiano, il primo maggio.

Sembra anche già confermata la seconda tappa a Brescia nel mese di luglio. Gli organizzatori promuovono l'evento come manifestazione non agonistica, che non richiede grande allenamento sportivo ma soprattutto come valvola di sfogo dallo stress quotidiano.

Per partecipare è sufficiente registrarsi al sito dell'organizzazione www.lanciodeltelefonino.it e leggere le istruzioni. Negli anni scorsi la manifesatzione ha registrato ampio consenso e molti comuni italiani stanno pensando di proporla. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza.