Ecco una serie di parcheggi a dir poco strani

Da Renato Zero che parcheggia in una zona vietata del centro di Roma a Nicole Minetti che lascia l'auto sul marciapiede. Senza tralasciare il recidivo Lapo che "abbandona" il suo Suv mimetico in divieto di sosta o - peggio ancora - sui binari del tram. Non proprio un parcheggio, ma comunque una manovra azzardata, quella di una donna 85enne che, in California, ha sfondato con la sua vettura una vetrina di un negozio di biciclette.

