Armonico, contaminazioni e sperimentazioni musicali al Fuorisalone di Milano

- È grande il successo di pubblico che sta riscuotendo, in questa edizione del Fuorisalone, l’etagére Armonico, un’ibridazione d’avanguardia tra linguaggi musicali, artistici e funzionali, frutto delle ricerche congiunte del Centro Ricerche Musicali (CRM) di Roma e di De Mura, azienda sponsorizzatrice del progetto. Le contaminazioni sono evidenti in un oggetto che fonde, da un lato le sperimentazioni sulle tecnologie musicali di Michelagelo Lupone e Laura Bianchini, guide del CRM, e dall’altro le ricerche dell’artista visiva Licia Galizia.

La loro collaborazione ha dato vita ad una serie di opere d’arte interattive, nelle quali sono integrati nuovi strumenti di generazione e amplificazione del suono trai quali trova un posto di assoluto rilievo proprio Armonico, opera d’arte unica capace di trasformare ogni abitazione in una “mostra privata”.

L'etagère è stata pensata come un’opera dal taglio modulare, composta da tre elementi concepiti quali vere e proprie sculture a tutto tondo, eventualmente componibili a creare una forma più articolata. Ogni modulo comprende una base lignea dotata di ante e cassetti, alla quale si sovrappone una parte superiore in acciaio inox satinato, costituita da lastre che si librano verso l’alto.

Quest’ultima sezione, sempre diversa per altezza e forma, costituisce la caratteristica di quest’oggetto, che lo spinge al confine tra design, arte e musica: le lastre metalliche accolgono le tecnologie elaborate dal CRM assieme a cinque corde a molla. Sfiorandone le superfici metalliche Armonico prende vita attraverso la magia della musica che da esso promana, sempre diversa; inoltre, i tre moduli sono stati progettati in modo tale da interagire, oltre che con il fruitore che li sfiora, anche tra di loro, in modo da poter “cantare” assieme.

Tramite quest’oggetto straordinario, che somma la praticità del design all’esclusività di una vera e propria opera d’arte, la musica ha la possibilità di tornare nell’ambiente domestico, proprio come accadeva con la musica da camera. Questa assoluta novità verrà presentata alla stampa oggi, 19 aprile, durante l’evento Ascolta il Design, che avrà luogo presso lo spazio Bossi – Clerici a Milano; resterà, inoltre, visibile al pubblico fino a domenica 22 aprile, nel medesimo spazio, dalle 10:00 alle 21:00.