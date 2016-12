Canal + trasmette per errore immagini pornografiche in fascia protetta

- Una figuraccia in diretta per l'emittente francese Canal +. Alcuni testimoni, che si sono lamentati sul forum del sito Huffington Post, hanno segnalato un curioso episodio. Il palinsesto normalmente ha in programma trasmissione culturali come Groland o Le petit journal, ma domenica qualcosa è andato storto e al posto della classica programmazione è andato in in onda un video porno.

"Ho visto quelle immagini con mia nipote, in diretta, e ho dovuto passare ben venti minuti a rispondere alle sue domande incredule" dice una nonna, lamentandosi nel forum dell'Huffington. L'emittente ha già aperto un'inchiesta per far luce sulla "dinamica" dei fatti ma sembra quasi certo che l'errore non sia stato causato dolosamente da qualche dipendente burlone ma sia stato causato da un bug informatico del sistema.

"Un errore inaccettabile, abbiamo già provveduto ad indagare sui fatti. Il problema è stato causato dal crash di una sequenza di codifica che ha interrotto la diffusione della programmazione abituale e ha trasmesso per errore delle immagini pornografiche, ma comunque non è andato in onda il filmato integrale."

Varie le reazioni del pubblico, c'è chi capisce che è stata colpa di qualche bug informatico e c'è chi invece si scaglia contro Canal + e pretende punizioni esemplari per il colpevole.