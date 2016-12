foto Ansa 20:18 - Un gruppo particolare di amici in giro per Parigi su una decappottabile di lusso e tra loro una ragazza che sa come farsi notare: Pippa Middleton si stava godendo la brezza primaverile parigina finchè uno dei suoi accompagnatori non ha deciso di fare un pò il bullo con i fotografi. Come spesso accade quando c'è la cognata del principe William in giro ci sono anche i paparazzi. E dovevano essere molto fastidiosi visto che uno degli amici di Pippa ha tirato fuori una semiautomatica e l'ha puntata con aria minacciosa contro di loro. - Un gruppo particolare di amici in giro per Parigi su una decappottabile di lusso e tra loro una ragazza che sa come farsi notare: Pippa Middleton si stava godendo la brezza primaverile parigina finchè uno dei suoi accompagnatori non ha deciso di fare un pò il bullo con i fotografi. Come spesso accade quando c'è la cognata del principe William in giro ci sono anche i paparazzi. E dovevano essere molto fastidiosi visto che uno degli amici di Pippa ha tirato fuori una semiautomatica e l'ha puntata con aria minacciosa contro di loro.

E adesso Pippa rischia guai seri. Viste le prove, immagini scattate da uno dei reporter minacciati, ora la polizia francese potrebbe decidere di aprire un'indagine e se fosse provato il coinvolgimento della Middleton in questa vicenda potrebbe anche venire arrestata.



Un paparazzo: "Era una pistola giocattolo, tutti ridevano"

Solo in serata è poi arrivata la precisazione di uno dei reporter "minacciati" dall'amico di Pippa. Uno dei paparazzi all'inseguimento dell'auto di Pippa e dei suoi amici nel quartiere parigino della Republique ha dato infatti al sito on line della rivista francese la sua versione dei fatti: "Seguivamo Pippa dall'inizio della giornata - racconta il fotografo, presente alla scena - lei era tranquillissima, abbiamo anche discusso con lei e i suoi amici. Il tempo era bello, l'atmosfera era molto distesa. Quando l'autista ha tirato fuori la pistola di plastica, era per ridere, per scherzare, era un gioco da ragazzi. Qualche minuto più tardi, quando l'auto ha parcheggiato, ho anche toccato quell'arma di plastica che il conducente mi ha mostrato. Potete trovarla in tutti i negozi di giocattoli. E' davvero un peccato che questa storia abbia preso una piega del genere...".