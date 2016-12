- Non ci saranno solo Romney e Obama a concorrere per la poltrona di Presidente degli Stati Uniti alle presidenziali 2012. Adesso arriva anche Barbie, la famosa bambola Mattel, che si candida ufficialmente alla Casa Bianca. Niente primarie per lei, sarà la leader del B-Party, nè Democratica, nè Repubblicana. "", questo il motto della versione "presidentessa" della popolare bambola.

Il progetto è realizzato dalla Mattel in collaborazione con la "White House Project", un'associazione americana che si occupa di sensibilizzare le donne alla politica.

Uscirà l'estate prossima, nelle versioni caucasica, ispanica, afro-americana e asiatica, e non sarà nemmeno la prima volta che Barbie smette i panni dell'icona fashion per vestire quelli più sobri da First Lady. Già nel 1992, 2000, 2004 e 2008 uscirono le versioni presidenziali della famosa bambola in tailleur rosa.

Nella sua vita Barbie ha già fatto circa 130 professioni. E' stata astronauta, chirurgo, ballerina, atleta olimpica e molto altro. Da cinquant'anni è un'icona di stile e di vita per adolescenti e donne adulte, quindi è la testimonial perfetta per il progetto dell'associazione White House. "Rappresenta un potente strumento per creare ogni tipo di cambiamento sociale. Giocando si capisce cosa si aspira a diventare" spiega Tiffany Dufu, presidente di "The White House Project.

"Diventare presidente sarebbe il culmine della carriera di Barbie, La bambola vuole essere un modello per ispirare ragazze e donne ad avere un maggiore coinvolgimento politico" ha detto Cathy Cline, vice presidente marketing Nord America di Mattel, presentando la nuova versione.