Kazakistan fa causa a Comitato olimpico Diffuse musica film per inno nazionale

Il Kazakistan prende sul serio l'errore della diffusione della colonna sonora del film comico "Borat" al posto del proprio inno nazionale, la settimana scorsa, durante la cerimonia di premiazione al campionato mondiale di carabina in Kuwait. Il Paese ha denunciato il Comitato olimpico asiatico in quanto il film "Borat" descrive il Kazakistan come un Paese arretrato. Lo annuncia il direttore dell'Agenzia statale dello Sport, Talgat Emergiyayev.

Talgat Emergiyayev ha chiesto anche a tutte le federazioni sportive kazake di fare in modo che l'incidente non si ripeta.



Per il rappresentante del governo "gli organizzatori dell'evento sono responsabili dell'errore madornale. Avrebbero dovuto chiederci l'inno ufficiale. Noi avevamo offerto loro la versione corretta dell'inno in diversi formati, ma ci hanno risposto che avevano già la registrazione" ha aggiunto.



L'incidente diplomatico è avvenuto quando l'atleta kazaka Maria Dmitrienko è salita sul podio e ha ricevuto la medaglia d'oro. Ma a quel punto è partita la musica del film "Borat, lezioni culturali sull'America a vantaggio della gloriosa nazione del Kazakistan". Un lungometraggio già inviso dal governo di Astana. All'epoca della sua uscita, la pellicola interpretata dall'attore inglese Sacha Baron Cohen aveva infatti sollevato la collera delle autorità kazake che la avevano vietata sul proprio territorio.



Dopo essersi accorti dell'errore, gli organizzatori della manifestazione si sono scusati dell'incidente e hanno ripreso la cerimonia con il sottofondo della versione corretta dell'inno. Ma ciò non è bastato a riparare la gaffe.



Tra l'altro non è la prima volta che viene diffuso un inno non ufficiale del Paese. L'anno scorso un incidente simile aveva creato imbarazzo ai campionati del mondo di sollevamento pesi a Parigi. In quell'occasione al posto dell'inno ufficiale era stato diffuso l'inno della repubblica sovietica del Kazakistan.