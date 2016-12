- Le bottiglie di plastica ora avranno una nuova vita e le vedremo sulle spiagge su tutte le ragazze che decideranno di indossare l'eco-bikini firmato da Agogoa. Il polietilene verrà riciclato e trasformato in sexy costumi da bagno, che saranno messi in vendita solo in Rete.

Una bottiglia di plastica impiega circa cinquemila anni per essere smaltita: grazie al processo di trasformazione delle bottiglie in fibra di polietilene tereftalato, noto come Pet, Agogoa riesce a trasformarle in moda da spiaggia.

"Il polietilene tereftalato - dichiarano dall'azienda fondata da Jerry Tommolini - è comunemente utilizzato per imballaggi di uso quotidiano, come ad esempio, le bottiglie d'acqua, e può essere riutilizzato. Da questo materiale infatti può essere ricavata una fibra di qualità regolare e con caratteristiche uguali a quelle possedute da materie prime vergini".

"La filatura - aggiungono - è prodotta da Filature Tessiture Mirogli, azienda impegnata nel ridurre l'impatto ambientale grazie al riuso di polietilene, e si chiama Mirhon Newlife. Per la sua produzione non solo non viene impiegato ulteriore petrolio ma, durante la lavorazione, viene utiizzata una ridotta quantità di energia".

La nuova collezione rispettosa dell'ambiente punterà sui due pezzi a triangolo personalizzati da motivi nei toni dell'arancio, del marrone e del lilla, ma anche su costumi monocromatici impreziositi da lavorazioni ricercate.