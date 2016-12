Addio all'inverno, oggi è arrivata la primavera

- La temperatura mite, gli alberi fioriti, l'aria frizzantina delle ultime ore e l'euforia degli animi potevano essere dei validi indizi. Ma oggi è ufficiale: è arrivata la. L’che segna così l'addio alla, solitamente fissato dal calendario per il 21 marzo, in realtà è già avvenuto alle 5:15 di questa mattina. Una pura causalità? Assolutamente no, ma effetto della

In pratica, durante il procedimento per il quale la terra fa cambiare lentamente l’orientamento del suo asse di rotazione, gli equinozi si spostano di un grado ogni 71,6 anni, dunque, ogni 12.900 anni le inclinazioni della terra si oppongono. E per questo, ogni anno, l'inizio della primavera avviene ad un orario diverso: l’anno prossimo, ad esempio, ci sarà alle 11:02 del 20 marzo.

Una data che non poteva certamente sfuggire a Google che oggi ha salutato l'avvento della primavera con un doodle coloratissimo, ispirato a Marimekko, azienda di design and style fashion finlandese amata anche da Jcqueline Kennedy, la moglie di John Fitzgerald, che la scelse per gli abiti indossati dal marito durante la campagna presidenziale.

Comunque, l'inizio della bella stagione coincide con l'equinozio: e cioè quando la durata del giorno e della notte si equivalgono. In termini astronomici, è il giorno in cui il Sole si trova perpendicolare all'equatore terrestre. Ma la vera difficoltà sta proprio nel calcolare con precisione il giorno in cui cade l'equinozio. L'orbita ellittica che la Terra compie intorno al Sole cambia spesso il suo angolo di orientamento rispetto alla nostra stella, proprio come un piatto che si inclina, esponendosi ai raggi solari in modo sempre diverso. Per giunta, il calendario Gregoriano con i suoi anni bisestili crea ancora più confusione. Come se non bastasse, ogni punto del globo ha il suo personalissimo equinozio.

Secondo i calcoli dello US Naval Observatory, quest'anno per esempio a New York il giorno e la notte di 12 ore esatte sono caduti addirittura il 17 marzo. Infatti, per calcolare il momento esatto di alba e tramonto bisogna tenere in considerazione che l'orizzonte e l'atmosfera terrestre distorcono la nostra percezione della reale posizione del Sole. Insomma, la primavera non è mai stata così complicata. E pensare che in Europa l'ultimo equinozio datato 21 marzo ha avuto luogo nel 2007. D'ora in poi, ci aspetta una lunga serie di primavere targate 20 marzo.