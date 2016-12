Rischi al volante, le 8.38 l'ora più pericolosa

foto Ap/Lapresse 08:54 - Twitter, Facebook e le mail di lavoro che iniziano ad arrivare. Un messaggio di buongiorno alla fidanzata e uno al collega per segnalare il ritardo. Poi l'ultimora di sport, una sbirciata alle notizie di cronaca e boom: il rischio sulle strade raggiunge il picco della giornata. Sono le 8.38 del mattino. Ecco l'ora più pericolosa al volante. Lo riporta il Daily Mail, citando un dossier di una compagnia inglese di assicurazioni. - Twitter, Facebook e le mail di lavoro che iniziano ad arrivare. Un messaggio di buongiorno alla fidanzata e uno al collega per segnalare il ritardo. Poi l'ultimora di sport, una sbirciata alle notizie di cronaca e boom: il rischio sulle strade raggiunge il picco della giornata. Sono le 8.38 del mattino. Ecco l'ora più pericolosa al volante. Lo riporta il Daily Mail, citando un dossier di una compagnia inglese di assicurazioni.

Complice la disattenzione causata soprattutto dagli smartphone, è in questi sessanta secondi che, almeno in Inghilterra, i pedoni rischiano di più. Secondo lo studio inglese, più di un pedone su cinque (22%) attraversa la strada con gli occhi puntati sul cellulare, senza nemmeno controllare il traffico. Circa uno su otto (13%) confessa di essere troppo indaffarato in questioni di lavoro per porre attenzione alle auto in arrivo. Non sorprende quindi che il secondo orario a rischio, per chi è riuscito a sopravvivere ai pericoli della mattina, siano le 18.22.



I più spericolati sono gli uomini: il 14% di loro, contro l'11% delle donne, ammette di passare da un marciapiede all'altro impegnato con qualche applicazione sul telefono. Se si passa a chiamate e messaggi, le percentuali lievitano: quasi quattro pedoni su 10 (37%) hanno detto di telefonare abitualmente mentre attraversano la strada, mentre poco meno di uno su tre (30%) legge e invia sms.