Tredici barboni di Austin diventano punti d'accesso wireless alla rete

Bartle Bogle Hegarty in occasione del South by Southwest Interactive, il Festival dell'innovazione americana, organizzato quest''anno ad Austin, Texas. La trovata pubblicitaria che sta tanto facendo discutere è bizzarra: l'agenzia ha selezionato 13 senzatetto americani e li ha attrezzati di router e Pos, rendendoli così punti d'accesso alla rete. Umani.

I tredici "Homeless Hotspot" si aggirano per Austin e sono riconoscibili perchè indossano una maglietta bianca che riporta i loro dati e il numero di cellularte a cui inviare un sms per richiedere informazioni. Chiunque voglia usufruire del servizio non deve far altro che fermarli, pagare la connessione con carta di credito e, una volta ricevuti i dati d'accesso, può navigare liberamente.

La polemica che ha travolto quest'iniziativa è partita da un indignato David Gallagher, giornalista del New York Times, che dalla pagina del quotidiano americano dedicata al Festival ha commentato: "L'iniziativa dal punto di vista pratico è buona, ma è distopica. Se le infrastrutture nn funzionano, trasformiamo gli uomini in infrastruttura?"

L'intervento del reporter ha scatenato subito reazioni tra il popolo del web, che ha aspramente criticato l'iniziativa. E su Twitter il trend dell'indignazione ha imperversato per giorni interi. In molti si sono domandati cosa può aver portato a creare una campagna così terrificante dal punto di vista umano.

Il creatore della campagna pubblicitaria, Saneel Radia, ha subito replicato ai commenti spiegando il vero fine dell'iniziativa, che non è mai stata concepita con l'idea di trasformare dei barboni in infrastrutture, ma anzi è stata pensata in collaborazione con l'associazione First Step, che si occupa di dare accoglienza e sostegno ai senzatetto americani. "Volevamo dargli l'opportunità di guadagnare qualcosa senza che fossero costretti a chiedere l'elemosina".

Nonostante le spiegazioni l'opinione pubblica è fortemente contraria all'operazione e su Twitter e Facebook la polemica continua. L'ashtag #HomelessHotspot è uno dei trend più twittati dal popolo del web.