Tatu Bolà, sarà un armadillo la mascotte di Brasile 2014

Di molte specie esistenti ne è rimasta solamente una in tutto il Paese. La scelta del Tatu Bolà come mascotte è stata fatta non solo allo scopo di avere un animale simbolo del Brasile come mascotte ma soprattutto per cogliere l'occasione di attivare una grande campagna di sensibilizzazione sulla condizione di questi mammiferi che rischiano seriamente l'estinzione, che sarà impossibile da ignorare visto la grande risonanza che un evento come il Mondiale di calcio ha in tutto il mondo.

