Apple presenta il nuovo iPad

- A San Francisco l'evento organizzato da Apple in cui la società di Cupertino per presentare il nuovo iPad. Sul palco non c'è Steve Jobs (si sente la mancanza) ma il ceo Tim Cook. Il nuovo tablet ha un processore più veloce, uno schermo più nitido e un'opzione per l'accesso più veloce al wireless. Si chiama semplicemente "new iPad".

20.27 Il nome è New iPad



20.17 iPhoto per il nuovo iPad gestisce immagini fino a 19megapixel



20.16 iMovie, anche questo aggiornato gratuitamente, adesso viene allineato alla versione per Mac



20.15 Realizzato una nuova applicazione: il simulatore di volo Sky Gamblers. Realizzazione possibile proprio grazie al nuovo Retina Display.

20.10 Il nuovo Retina Dislay è di una qualità nettamente superiore rispetto alle precedenti versioni. La miglior definizione dell'immagine si nota. Tutto ciò che appare sullo schermo Ipad HD sembra vero. Inoltre, tutte le applicazioni e i giochi saranno adattate con un upgrade alla nuova visione ad alta definizione.

20.05 Gli ordini potranno partire già da domani per USA, UK, Francia, Germania, Svizzera, Giappone, Hong Kong, Singapore, Australia e Canada

20.00 Disponibile in Italia dal 23 marzo 2012

19.55 Il suo prezzo parte da 499 dollari per la versione base 3G, 629 dollari per la 4G 16Giga, 729 per la 32 Giga e 829 per la 64Giga.

19.50 Pesa 635 grammi ed è spesso 9.4mm

19.45 Migliorata la batteria. Durerà a lungo: 10 ore in 4G LTE

19.40 Il nuovo Ipad HD sarà 21 Mbps HSPA+, DC-HSPA per 42Mbps e LTE per 72Mbps

19.35 Ed ecco il nuovo iPad HD. 3G, con una delle migliori bande wireless per una connessione più stabile e veloce, nuovo Retina display, nuovo microfono integrato con la tastiera per ascoltare ciò che si scrive, un'evoluzione del vecchio sistema operativo. Si passa a IOS5. Fotocamera integrata, una delle migliori in circolazione.

19.30 E adesso Ipad: è il figlio dell'era post-pc. Una piattaforma che ha sorpreso tutti. L'abbiamo creato non per farne un nuovo oggetto. Volevamo proprio creare un'altra categoria di utenti che vivesse in maniera differente la tecnologia. E il successo di Ipad, nelle sue 2 versioni, ci sta dicendo che ce n'era bisogno.

19.25 Tim Cook mostra un video della presentazione del nuovo grande Apple Store. Poi passa a presentare Siri, l'assistente virtuale già presente nei precedenti Ipad e Iphone, e il nuovo Icloud.

19.20 L'anno scorso sono stati venduti 172 mila devices, circa il 76% delle entrate di Apple. La strategia di Apple è fermamente improntata, quindi, verso il mercato post PC. Il futuro. Parte della ragione è dovuta al fatto che queste cose che creano una grande era post Pc sono cose che Apple ha pensato e fatto già da anni, pensiamo solo alla creazione dei nostri negozi monomarca. Abbiamo 362 store in tutto il mondo per un totale di 110 milioni di visitatori solo nel 2011.

19.15 In molti modi, Ipad sta reinventando la portabilità del Pc, sconvolgendo le aspettative. Molte aziende vorrebbero avere anche solo una di queste innovative piattaforme, invece Apple è più fortunata: le possiede tutte e tre.

19.10 Il Personal Computer non è ormai più al centro del nostro mondo digitale, ma solo una delle tante piattaforme. I nuovi prodotti sono più piccoli, più facili da usare di quanto lo sia mai stato un vecchio PC. Sono tre i prodotti che rappresentano quest'era post computer: iPhone, iPod e iPad.

19. 05 Tim Cook sale sul palco e inizia la presentazione partendo da un'analisi della rivoluzione post pc, avanguardia di Apple.