Twitter a luci rosse: boom di escort sul social network

Gli utenti più esperti hanno ormai capito il meccanismo e a loro basta un semplice colpo d'occhio per evitare di cliccare link indesiderati. In tanti invece ci cascano, cliccano e finiscono in questi siti di agenzie a luci rosse che gestiscono centinaia di escort o in web chat a sfondo sessuale.

Accorgersene, con qualche trucco, è semplice: guardare la foto del profilo, che di solito mostra ragazze seminude in pose ammiccanti. Spesso il tweet è semplicemente un hashtag di tendenda con relativo link, senza nessun commento.

Stessa situazione per Facebook, il social network più popolato del mondo. Si moltiplicano a non finire i link, i finti eventi e le finte pagine fan che o ricollegano a siti hard oppure, pubblicizzando prodotti molto desiderati cercano di attrarre gli utenti più sprovveduti, tentano in tutti i modi di accedere ai dati personali e ai contatti.

I sociologi della comunicazione e i professori di marketing sostengono che fosse inevitabile che, con la grande popolarità acquisita dal social network, in breve tempo diventasse terra di spam user. Non c'è strategia di marketing migliore di questa, sia per quanto riguarda il raggiungimento di un bacino di utenze il più ampio possibile, sia per la crescita esponenziale dei guadagni che spesso sono generati dai click degli utenti che visitano le pagine web.