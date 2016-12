Zombie boy alla Milano Fashion Week

Correlati Zombie boy, il testimonial super tatuato 15:24 - Rick Genest, meglio conosciuto come "Zombie boy", è il personaggio del momento. Il modello supertatuato è intervenuto come ospite d'onore a varie sfilate della Fashion Week milanese. Il ragazzo, testimonial di alcune case di moda tra cui Mugler, ha raggiunto la fama non solo grazie al suo corpo estremamente tatuato ma soprattutto grazie alla sua partecipazione al video "Born this way" di Lady Gaga. - Rick Genest, meglio conosciuto come "Zombie boy", è il personaggio del momento. Il modello supertatuato è intervenuto come ospite d'onore a varie sfilate della Fashion Week milanese. Il ragazzo, testimonial di alcune case di moda tra cui Mugler, ha raggiunto la fama non solo grazie al suo corpo estremamente tatuato ma soprattutto grazie alla sua partecipazione al video "Born this way" di Lady Gaga.

Il ventiseienne canadese ha iniziato a tatuarsi a 21 anni e per ultimare l'opera ci sono voluti ben 6 anni di lavoro. Il suo enorme tatuaggio è stato realizzato dall'artista Frank Lewis e ha anche un significato molto profondo per Genest. Infatti, il ragazzo fu colpito da un tumore al cervello a soli 15 anni e si salvò miracolosamente. Decise così di diventare un "Zombie boy" per ricordarsi sempre di essere scampato per un soffio alla morte.