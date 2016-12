Simon Beck, l'artista della neve

foto Facebook Correlati Arte sulla neve: le opere di Simon Beck 12:43 - Tutti conoscono i famosi Crop circles, i cerchi nel grano che alcuni pensano siano di origine extraterrestre. Recentemente, però, sono apparsi sulle alpi francesi dei cerchi sulla neve, disegni straordinari realizzati dall'artista inglese Simon Beck. Gli unici strumenti di cui si avvale per crearli sono racchette da neve e i suoi piedi. - Tutti conoscono i famosi Crop circles, i cerchi nel grano che alcuni pensano siano di origine extraterrestre. Recentemente, però, sono apparsi sulle alpi francesi dei cerchi sulla neve, disegni straordinari realizzati dall'artista inglese Simon Beck. Gli unici strumenti di cui si avvale per crearli sono racchette da neve e i suoi piedi.

In tanti sono affascinati dalle opere realizzate da Beck, la sua pagina su facebook raccoglie migliaia di fan e nelle alpi francesi tutti parlano dell'artista. Certo è che questi capolavori hanno vita breve, dipende molto dalle condizioni atmosferiche. Abbondanti nevicate, raggi solari e pioggia possono rovinarle o addirittura cancellarle. Ma non c'è problema. Simon ha dichiarato di impiegare al massimo 9 ore per realizzare i disegni più complessi.