Regno Unito, hacker attaccano YouPorn

- Gli utenti iscritti alla chat del sito erotico YouPorn hanno avuto una sgradita sorpresa. In Inghilterra alcuni hacker hanno reso pubblici indirizzi mail e password, pubblicandoli su internet. La chat del sito per adulti, finita sotto attacco, è dunque stata disabilitata e resterà offline sino alla conclusione dell'indagine in merito.