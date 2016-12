E' stato il presidente del Consiglio Pontificio a dare l'annuncio. A Radio Vaticana l'arcivescovo Claudio Maria Celli ha detto: "Presto gli Angelus del Papa e i messaggi più importanti cominceranno a risuonare su Twitter". La certezza è che il Papa ha dato il suo assenso all'operazione telematica e, pur non scrivendo di persona, sarà Sua Eccellenza ad approvare ogni singolo tweet.

Il nome più probabile che avrà l'account ufficiale sarà "@BenedictusPPXVI". Gli altri già presenti sono tutti falsi profili. Nel frattempo, chi non può stare senza un collegamento costante con la Santa Sede può seguire @Pope2YouVatican, dove per la Quaresima il messaggio di Benedetto XVI viene già pubblicato, suddiviso rigorosamente in quaranta tweet.