Trend shock in Usa: "Sono brutta?", minorenni chiedono un giudizio agli utenti di Youtube

foto Dal Web 13:10 - Sempre più teenager, ragazze ma anche ragazzi, chiedono alla "Rete" di esprimere un giudizio sul proprio aspetto fisico. Lo fanno pubblicando su Youtube un video dove chiedono ai cybernauti di lasciare un commento. "La gente dice che sono brutta. Lo sono veramente?", ad esempio, chiede una giovane con toni seri. "Per i miei amici sono carina, ma ancora non ho un ragazzo. Secondo voi?", dice invece un'altra ridendoci su.

I video raggiungono migliaia di clic e sono stracolmi di commenti: c'è chi ci va giù pesante "la tua fronte mi spaventa"; chi cerca di essere più comprensibile e dolce "tu non sei brutta è la società che lo è". I giudizi, più o meno duri, nella gogna pubblica del web, non mancano. Ora, le perplessità su questo nuovo trend sono tante e rimangono irrisolte. E c'è chi si domanda se Youtube non dovrebbe rendere questa moda illegale?









