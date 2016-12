All'asta il menù dell'ultima cena sul Titanic

19:01 - Il prossimo 31 marzo, vigilia del centenario del varo del Titanic, avrà luogo un'asta particolare in ricordo della tragedia del 1912. La Henry Aldridge&Sons, casa d'aste specializzata in cimeli del transatlantico, metterà in vendita un menù dell'ultima cena sul Titanic per conto degli eredi della famiglia Dodge, sopravvissuta a quella tragica notte. Il valore, stimano gli esperti, si aggira sulle 100 mila sterline.

Datata 14 aprile 1912, la carta si riferisce all'offerta culinaria destinata ai passeggeri di prima classe. Il menù comprendeva prelibatezze raffinate, dalle uova Argenteuil, al pollo in galantina, alle costolette di montone alla griglia. "I cimeli del Titanic - riferisce il portavoce della case d'aste Andrew Aldridge - hanno tutti uno speciale valore, ma questo menù in particolare ha una stima da capogiro a causa della data, perchè ricorda una delle notti più orribili del ventesimo secolo".