Fujifilm lancia una nuova macchina fotografica

- Ci sono novità interessanti nel mondo della fotografia. Dopo mesi di attesa Fujifilm si è lanciata nel mercato delle mirrorless con la X Pro 1, un vero gioiellino non solo per le caratteristiche tecniche, che la rendono adatta sia ai professionisti che ai semplici appassionati, ma soprattutto per l’affascinante design retrò.

Si tratta di una macchina compatta, che non dà nell’occhio e perciò può essere usata anche nelle situazioni più problematiche.

La X Pro 1 ha 16,3 milioni di pixel, un monitor di 3,0’’ e la possibilità di salvare le immagini sia in Raw che in Jpeg.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche le novità più rilevanti sono un nuovo sensore CMOS denominato X-TransTM CMOSTM, in grado di fornire una risposta simile a un “full frame”, una matrice CFA ispirata alle vecchie pellicole che riduce l’effetto moirè senza ridurre la definizione e un nuovo tipo di mirino ibrido ottico e elettronico, a scelta dell’utilizzatore.

Gli obiettivi lanciati insieme alla macchina sono tre e fanno parte della nuova serie Fujinon XF: "XF 18mm F2 R", "XF 35mm F1,4 R" e "R XF 60mm F2,4 Macro".

Il costo della macchina, che arriverà sul mercato a marzo, non è decisamente dei più abbordabili visto che si aggira intorno ai 1.300 euro, ma c’è da dire che in molti già si dicono entusiasti di averla acquistata.