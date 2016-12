- Avete mai vinto una gara di cucina? Magari nelle cene improvvisate quando ognuno porta qualcosa da casa, e viene facile il confronto tra i piatti e i diversi modi di farli. Io non fino a ieri, o meglio non mi sono mai sentita una vera cuoca, cucino per mangiare, e quando vengono amici con po’ più di cura. Ma ho partecipato a una vera competizione culinaria con tanto di autorevole giuria, domande sulle regole di cottura e la conduzione dei metalli e - a sorpresa – mi sono divertita e sono arrivata seconda. Il bello è che non ho faticato: ho scoperto una goccia di talento nell’angolo meno esplorato delle mie abitudini.

E andata così: Grazia Saporiti che da anni organizza la gara Piatto d’autore , mi ha invitato a spedirgli una ricetta. Ma erano giorni piuttosto indaffarati, e a tutto pensavo tranne che alla cucina. Così proprio all’ultimo momento ho proposto una zuppa farro e fagioli che d’inverno si usa spesso a casa nostra - viene dal ricettario di mia sorella - ma con una variazione: l’aggiunta di birra. Avevo l’idea che il farro, una specie di grano primitivo, ci stava bene con qualcosa di frizzante. Al momento era solo un’idea, qualche giorno più tardi ha provato a metterla in pratica. Ed è venuta una schifezza. Ho usato la birra al posto dell’acqua e ci ho bollito il farro col risultato che alla fine - invece del sapore e del frizzante- è rimasto solo l’amaro. Le cavie dei miei esperimenti sono stati mio figlio Simone e un compagno di scuola, Andrea, buongustaio e senza peli sulla lingua. E stato lui a elencare tutti i difetti della zuppa: era anche scotta, ma per colpa loro, non sai mai quando arrivano a casa.

Due giorni più tardi ci ho riprovato: birra solo alla fine, sfumandola come fosse il vino con cui si insaporiscono molti piatti. Ed è andata meglio. Al momento della gara, presentazione dei concorrenti selezionati: due soli uomini e parecchie signore. La sera della competizione nel salone di un grande albergo di Milano mi sono sentita sconfitta prima ancora di assaggiare il piatto della mia vicina - un arrosto steccato di prosciutto, dal nome biblico: il vitello d’oro. Appena l’ho guardata immediatamente mi è venuta in mente la moglie di Maigret. Sembrava lei fatta e finita, stesso distacco, stesso modo di fare, stessi modi un po’ fuori dal tempo se aveva anche la setssa abilità in cucina non c’era chance. Il cuoco dell’hotel ci ha insegnato a indossare il grembiule e dato istruzioni sulle piastre da usare, ci ha dato gli orari e i tempi di uscita: poi ha presentato i giudici.

Sara Tieni di Vanity Fair presentava un risotto nero di barolo con un laghetto di formaggio e cosce di quaglietta caramellata, dalla sua postazione veniva un profumo irresistibile; con la collega di canale 5 Maria Luisa Cocozza - che da brava napoletana ha cucinato la pasta con le patate - ci siamo guardate scuotendo la testa: che ci facciamo in un concorso di alta cucina?

In mezz’ora la mia zuppa era cotta ma aveva un colorino marrone chiaro per niente appetitoso: così il cuoco che mi sorvegliava mi ha invitato a guarnirla: ho usato un rametto di rosmarino avanzato dal battuto infilato in una cialda di parmigiano. Poi sono scappata via allegra e certa che il mio piatto non avrebbe vinto nulla. Mi sbagliavo: il giorno dopo mi hanno telefonato dicendo che ero arrivata seconda, mi ha battuta un vitello tonnato con una salsa speciale. Sono tornata nel grande albergo a ritirare il mio premio: un’impastatrice . Ho provato a fare la pasta in casa ed è venuta dura come un sasso, niente di grave, basta cercare cosa ho sbagliato e riprovarci. Ormai ho capito la cosa più importante, prenderla con calma e divertirsi.