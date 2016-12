12:29 - Una bella ragazza nuda, dentro un sacchetto di plastica, trascinata sulla neve nel centro di Bologna. Non è un film horror ma la nuova performance (se così si può chiamare) dell'artista Anthony De Luca. L'arrivo dei carabinieri, chiamati dai passanti, ha svelato l'arcano. Complimenti dunque alla ragazza per il coraggio (c'erano 7 gradi sottozero) e per la bellezza.