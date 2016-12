foto Ap/Lapresse 11:31 - Un tatuaggio indelebile (di un marchio) addosso in cambio di uno sconto del 20% sui prodotti dello stesso marchio. La proposta pubblicitaria è una trovata che non ha precedenti e che è stata messa in campo dalla Marc Ecko Enterprises, gruppo ipergiovanilistico che fa parte di Lifestyle&Entertainment. Insomma, ecco l'offerta: diventi testimonial a vita del marchio e godrai a vita di uno sconto. - Un tatuaggio indelebile (di un marchio) addosso in cambio di uno sconto del 20% sui prodotti dello stesso marchio. La proposta pubblicitaria è una trovata che non ha precedenti e che è stata messa in campo dalla Marc Ecko Enterprises, gruppo ipergiovanilistico che fa parte di Lifestyle&Entertainment. Insomma, ecco l'offerta: diventi testimonial a vita del marchio e godrai a vita di uno sconto.

La proposta, come spiega la "Repubblica", funziona così: il cliente, o l'acquirente, sceglie loghi e sfondi guardandoli su Internet e se li fa tatuare sulla pelle. In cambio, alle casse degli Ecko stores, che si trovano negli Stati Uniti e in Portorico, esibendo quel marchio potrà usufruire di un ribasso sul prezzo degli acquisti pari al 20%.



Facile, no? In questo modo i fan del marchio diventano spot viventi del brand e questo dà evidentemente loro diritto a qualche privilegio tra i clienti. L'azienda ha già pubblicato online i primi testimonial, che non hanno scelto loghi minuscoli o mimetizzati, anzi. Si sono fatti tatuare il marchio su parti del corpo sulle quali quei disegnini sono facilmente visibili, dalle spalle ai pettorali.



Una trovata che capta i nuovi trend delle tribù metropolitane e che li mette al servizio del marketing con abilità e furbizia. E, chissà, forse una nuova tendenza pubblicitaria che farà storia.