Ecco Ioana, la modella clessidra: una vita di 40 cm, mangia "schifezze" e non può ingrassare

Quaranta centimetri di giro vita. E' l'incredibile misura di una modella rumena, Ioana Spangenberg, 30 anni, e soli 38 kg di peso. Eppure non siamo di fronte all'ennesimo caso di anoressia, il suo è un "problema" fisico. "Mangio tre volte al giorno e non rinuncio a pizza, cioccolato e anche snack", dice al quotidiano britannico Daily Mail. E allora perché questa conformazione a clessidra? "Ho uno stomaco piccolo, se mangio troppo sto male", risponde.

"Quando avevo 13 anni", dice Ioana sorridendo, "per scherzare con gli amici mi facevo stringere la vita usando solo due mani". Eppure non ha mai avuto il "pallino" della dieta, anzi. La ragazza dice di avere cercato di ingrassare anche con metodi poco ortodossi, mangiando solo barrette di cioccolata. Insomma, il sogno di tutti i ragazzini, ingurgitare solo junk food. "In Romania essere in sovrappeso significa essere di una famiglia benestante", dice ancora.



Solo nel 2006, quando ha incontrato quello che sarebbe diventato suo marito, il tedesco Jan, si è finalmente trovata a proprio agio nel suo corpo. E fu proprio lui a incoraggiarla a diventare una modella ottenendo anche un discreto successo.