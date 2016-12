20:23

- Che non fosse sedentaria lo si era capito, ma forse in pochi si aspettavano che fosse così atletica. Invece Michelle Obama ha sorpreso tutti e con il piglio di un marine, in diretta tv, ha fatto 25 flessioni senza tradire il minimo sforzo. E' successo durante il programma televisivo della popolarissima Ellen Degeneres, che ha sfidato la first lady americana a mostrare le sue abilità atletiche. Il video è tra i più visti di YouTube.