foto Ap/Lapresse Correlati Segui i movimenti di OR7 in real time 11:32 - OR7 è un lupo grigio e sta diventando il protagonista delle pagine dei giornali della California e non solo. Dopo quasi 100 anni, infatti, non si vedeva nelle zone un esemplare della sua specie. OR7, dalla foresta dove viveva in Oregon, si è spostato in California, da solo, allontanandosi dal suo branco, forse perché alla ricerca di una compagna. Il lupo, già amato da mezz'America, è monitorato grazie a un sistema Gps. La preoccupazione dei suoi fan adesso è che si possa rendere vulnerabile ai cacciatori o agli allevatori, che per proteggere il bestiame possono sparargli.

Così, se tutti i funzionari dei parchi cercano una strategia per la ripopolazione della specie, su facebook e su twitter c'è chi fa semplicemente il tifo, e chi invece suggerisce di portargli una femmina. "Certi ci chiamano suggerendo di evacuare la popolazione umana da parti dello Stato per creare un santuario per i lupi", ha detto Mark Stopher, uno dei consulenti del Dipartimento per la fauna selvatica della California, al New York Times, che ha dedicato un intero articolo al fenomeno.