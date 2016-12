16:15

- Lola, un cucciolo femmina di elefante, è morta a soli 3 mesi in sala operatoria mentre i chirurghi si accingevano ad operarla per una grossa disfunzione cardiaca. Il corpo tuttavia è stato riportato nello zoo di Hellabrunn, nella tedesca Monaco, per far sì che la madre, Panag, di 22 anni, potesse darle l'estremo saluto. Il rituale del congedo è stato molto sofferto per la femmina che ha accarezzato delicatamente con la proboscide la sua piccola.