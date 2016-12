08:53 - L'ex giocatore del Reggina, Shunsuke Nakamura, dopo aver giocato in giro per il mondo, è tornato nel suo Giappone, dove oggi milita con la maglia del Yokohama Marinos. Cambio di casacca, ma non di specialità per il giocatore che, partecipando a un programma simile al nostrano "Scommettiamo che...", mostra come le punizioni e i tiri di precisione restino sempre il suo forte.