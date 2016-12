foto Facebook

- La Barbie, si sa, è uno dei giocattoli più famosi nel mondo, conosciuta per le sue forme perfette e soprattutto per i lunghi capelli biondi. Presto però potrebbe arrivare sul mercato una Barbie completamente calva, a sostegno delle piccole affette da tumore che devono affrontare in tenera età l'esperienza della malattia e hanno difficoltà ad accettare la perdita dei capelli