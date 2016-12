Con "Be the Face on the Fair" il tuo profilo Facebook diventa il tassello di un mosaico

- Chi l'avrebbe mai detto che, nell'era dei social network, per diventare un artista sarebbe bastato un tag? Eppure è con questo semplice gesto - mettere la propria 'etichetta' ad una fotografia - che nasce la prima opera d'arte collettiva pensata su Facebook e presentata in una vera fiera di settore.

Basta scegliere on line, entro il 20 gennaio, l'immagine preferita da questo album , taggarsi e sperare che l'opera scelta sia la più votata. Le immagini dei profili fb dei 'vincitori' concorreranno, come le tessere di un mosaico, a formare il maxi-quadro che verrà esposto a Milano, dal 2 al 5 febbraio, nelle sale di Affordable Art Fair, la fiera d'arte low cost pensata per giovani artisti e altrettanto giovani collezionisti disponibili a spendere non più di 5 mila euro per portarsi a casa un pezzo d'arte.

"Be the face on the Fair", questo il nome del progetto realizzato con la collaborazione 2.0 della web agency Mikamai, è uno dei tanti modi pensati per avvicinare i "non addetti ai lavori" al mondo della pittura e della fotografia. Giovedì 2 febbraio, ad esempio, è previsto un cooking show con lo chef Matteo Torretta, mentre stasera cinquanta giovani, sconosciuti talenti (selezionati sempre online) potranno far vedere il proprio portfolio agli esperti di Afforbable Art Fair per tentare di entrare a far parte degli artisti presentati in fiera.

Già in altre 10 città, da Londra a Sidney, da New York a Singapore, l'approccio giocoso all'arte ha prodotto numeri interessanti: un giro d'affari da 175 milioni di euro e un milione di visitatori nel mondo, prima della tappa milanese al Superstudio Più di via Tortona dove si attendono 12mila visitatori, 3mila in più della prima edizione dell'anno scorso.