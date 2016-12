11:24

- Un grosso masso sospeso nel vuoto tra due pareti rocciose nella catena montuosa del Kjerag in Norvegia sta attirando l'attenzione di scalatori ed appassionati della montagna. Decine di persone decidono di sfidare il vuoto, in bilico a circa 1.000 metri d'altezza, per farsi fotografare a cavallo delle due pareti. la roccia è stata soprannominata Kjeragbolten.