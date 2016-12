Gb, modelle plus-size vs modelle "canoniche"

foto Dal Web 09:32 - Per lanciare l'allarme anoressia l'inglese "Plus Model Magazine", rivista dedicata alle taglie forti, ha scelto una campagna senza mezza termini: un servizio in cui una modella plus-size posa accanto a una modella "canonica". Ad accompagnare ogni foto, un dato statistico, che sembra sancire come il mondo della moda e i modelli di bellezza che propone siano sempre più lontani dalle donne reali. - Per lanciare l'allarme anoressia l'inglese "Plus Model Magazine", rivista dedicata alle taglie forti, ha scelto una campagna senza mezza termini: un servizio in cui una modella plus-size posa accanto a una modella "canonica". Ad accompagnare ogni foto, un dato statistico, che sembra sancire come il mondo della moda e i modelli di bellezza che propone siano sempre più lontani dalle donne reali.

Secondo "Plus Model Magazine" venti anni fa le modelle generalmente pesavano l'8% in meno della donna media: oggi il divario è arrivato al 23%. Nonostante la taglia 46 o quelle superiori, siano indossare dal 50% delle donne inglesi, le proposte delle case di moda sono studiate e prodotte per donne con taglie più piccole e le modelle usate nelle campagne pubblicitarie hanno un indice di massa corporea talmente basso da rientrare nella fascia per cui i medici parlano di anoressia.