foto Ap/Lapresse

14:01

- Roberto Baggio torna al gol. Non si tratta però del magico "Divin Codino" italiano, ma di un 17enne omonimo brasiliano. Il ragazzo ha segnato in una delle partite della Coppa Sao Paulo junior, uno dei più importanti tornei giovanili locali. Una rete che non è passata inosservata per gli amanti del calcio. Faro del centrocampo dell'Americano del Maranhao, il giovane si chiama così per l'errore dal dischetto di Roberto Baggio durante la finale dei Mondiali del '94.