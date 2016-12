Il nuovo Knut è danese: si chiama Siku

foto IberPress Correlati Guarda le tenere immagini di Siku

La pagina Facebook di Siku 14:20 - Ecco la nuova star di uno zoo danese (e del web): è un orsetto di nome Siku, mare di ghiaccio è la traduzione. E in effetti è bianco come il ghiaccio e affascinante come un iceberg. E' stato abbandonato dalla madre appena nato ma gli addetti del parco lo hanno accudito e salvato esattamente come accadde al mitico Knut. Ma la loro bravura non si ferma qui visto che sono riusciti a trasformare il loro "protetto" in una star mondiale.

Siku ha già migliaia di amici anche su Facebook e ogni giorno possono seguire la sua crescita attraverso foto e video. All'inizio non sembrava avere molte speranze di vita: la sua mamma non produceva abbastanza latte e il cucciolo aveva anche problemi di sonno facendo innervosire gli animali più grandi. Per questo il manager dello Zoo, Frank Vigh-Larsen, ha deciso di toglierlo dalla gabbia della madre e provare a nutrirlo artificialmente. Un'operazione che, dopo i primi esiti negativi, è riuscita: attraverso un biberon Siku ha potuto nutrirsi e crescere. Fino a diventare una risorsa pubblicitaria enorme per le casse dello zoo.